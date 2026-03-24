Invita Regidora Myrna Monge a Maestros a participar en el Premio Mérito Docente 2026

Con el objetivo de promover la participación de las y los maestros del Municipio de Chihuahua, la Regidora Myrna Monge Meléndez, presidenta de la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Chihuahua, se ha reunido con docentes para difundir y promover la convocatoria del Premio Municipal al Mérito Docente “María Esther Orozco Orozco” 2026.

En esta ocasión tuvo un encuentro con directivos de la Escuela Normal Superior del Estado (ENSECH), encabezados por el director Profr. Mariano Leyva González; la Secretaria Técnica Mtra. Elda Acosta Almanza; el Subdirector Mtro. Horacio Echavarría González y el Mtro. Javier Humberto González Acosta para hacer entrega de la convocatoria e instó al magisterio a sumarse a esta iniciativa de reconocimiento institucional.

“Los maestros son el pilar de nuestra sociedad. Este premio es una oportunidad para que el Municipio les devuelva el reconocimiento que merecen”, expresó.

La distinción, impulsada por el Ayuntamiento destaca la importancia que tiene para el Alcalde Marco Bonilla como parte de su compromiso con la educación, lleva el nombre de una educadora chihuahuense cuya trayectoria ejemplifica la vocación docente y busca reconocer a quienes contribuyen a la formación de las nuevas generaciones.

Acompañaron a la regidora los regidores del PAN Félix Martínez e Isaac Díaz Gurrola, así como el Subdirector de Desarrollo Humano y Educación, Carlos Daniel Rodríguez Castañeda.

Los docentes interesados pueden consultar requisitos y bases en:

https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_DEL_PREMIO_MUNICIPAL_AL_MERITO_DOCENTE_MARIA_ESTHER_OROZCO_OROZCO_2026