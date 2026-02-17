Invita la UACH a personas mayores a integrarse al “Club de la Filosofía”

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) lanzó una invitación a personas mayores interesadas en participar en el “Club de la Filosofía”, un espacio pensado para el diálogo y la reflexión en torno a temas filosóficos vinculados con la vida cotidiana.

El club no consiste en clases formales, sino en encuentros diseñados para conversar en un ambiente abierto, respetuoso y participativo, donde las y los asistentes puedan compartir ideas, experiencias y puntos de vista.

La actividad es totalmente gratuita y cuenta con cupo limitado, por lo que se requiere registro previo a través del correo electrónico: ffyl.clubfilosofia@gmail.com.

Las sesiones se llevarán a cabo todos los miércoles, de febrero a junio, en un horario de 18:00 a 20:00 horas, en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, Campus I. El arranque del club está programado para este 25 de febrero.

Con esta iniciativa, la UACH reafirma su compromiso con la vinculación social y la promoción del pensamiento crítico en distintos sectores de la población.