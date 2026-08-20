Inician proceso penal contra imputado robo de motocicleta

– Enfrentará su situación jurídica en prisión preventiva

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra del imputado Adrián M. V., alias “Lolo”, por el robo de una motocicleta, cometido el 14 de julio de 2025, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con la investigación realizada por un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, el imputado se apoderó de una motocicleta de la marca Italika, línea dm 200, modelo 2025, del exterior de un domicilio de la calle Emilio Vera, en la colonia Tierra y Libertad.

Tras analizar los antecedentes de la investigación y el material incriminatorio expuesto por la representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió vincularlo a proceso penal.

Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe mencionar que, en abril del presente año, el imputado Adrián M.V. recibió una sentencia condenatoria de dos años de prisión por otro robo que cometió el 13 de junio del año pasado.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).