Inician etapa de adaptación, caninos que entregó Bonilla a la DSPM

– _Recientemente el alcalde Marco Bonilla entregó 10 nuevos ejemplares a la Policía Municipal_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 abril de 2026.-*_ Tomando en cuenta su intervención en aspectos preventivos y de combate al delito, así como en operativos de alto riesgo, es que la Dirección de Seguridad Pública (DSPM) recibió por parte del alcalde Marco Bonilla a 10 nuevos ejemplares caninos a su equipo K-9, cuyas habilidades los convierten en útiles aliados para búsqueda, rescate, defensa y detección de narcóticos y se encuentran listos para velar por la seguridad de las familias chihuahuenses.

Los nuevos canes son de las razas pastor belga mallinois, pastor alemán, pastor holandés y un golden retriever, entre los cuales se destaca “Lupo” un pastor alemán único por su capacidad para detectar fentanilo.

El resto de los ejemplares tienen características propias a la labor que cada uno va a desarrollar; por ejemplo, el golden retriver es un perro amigable y con mucha nobleza pues además de detectar narcóticos convive con personal de escuelas y en exhibiciones y al igual que el resto muestra lealtad, gran olfato, obediencia y firmeza.

Los canes ya se encuentran incorporados al grupo especializado K-9 y están siendo asignados a cada uno de sus entrenadores o binomio humano para salir a desarrollar su trabajo de protección a la comunidad chihuahuense que se traducirá lo mismo en detenciones, aseguramiento de armas y drogas, que en rescate de personas que buscan atentar contra su vida o la de los demás.

A partir del presente mes de abril se suman al equipo canino Aquiles, Arca, Canelo, Frank, Hades, Jefe, Lupo, Mane, Rex y Tyson, de las razas golden retriever, pastor alemán, pastor belga y pastor holandés.

Ángel de Jesús Martínez Brito, policía integrante del grupo canino, indica que los nuevos integrantes se encuentran en etapa de adaptación a sus binomios para estrechar el vínculo entre ambos, lo cual dura 15 días en que no hay órdenes o llamadas de atención.

Es con base a su temperamento que se van adjudicando a cada uno de los agentes buscando un balance entre los temperamentos de los dos y además del trabajo que desarrollan, se lucen además en exhibiciones y presentaciones incluso en planteles escolares.

De esta manera, con el apoyo del Gobierno Municipal, la DSPM responde al dinamismo de la vida actual profesionalizando y renovando constantemente los recursos con los cuales cuenta para defender el patrimonio de las familias chihuahuenses.