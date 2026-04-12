Informa DIF Municipal calendario del PAAM del 20 de abril al 20 de mayo

El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario, del 20 de abril al 20 de mayo, por su apoyo:
*20 de abril:*
• Riberas, 9:00 horas
• El Porvenir, 10:00 horas
• Sahuaros, 13:30 horas
*21 de abril:*
• Chihuahua 2000, 9:00 horas
*22 de abril:*
• Quintas Carolinas, 10:30 horas
*23 de abril:*
• CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas
• Villa Nueva, 12:00 horas
*24 de abril:*
• Villa Vieja, 9:00 horas
• La Villa, 10:45 horas
• Industrial, 12:00 horas
*27 de abril:*
• Insurgentes, 9:00 horas
• Lomas Karike, 9:00 horas
• Unidad, 11:45 horas
• Diego Lucero, 13:00 horas
*28 de abril:*
• Martín López, 13:00 horas
*30 de abril:*
• Panorámico, 9:00 horas
• Colinas del Sol, 9:00 horas
• Granjas, 9:45 horas
*4 de mayo:*
• Aires del Sur, 10:30 horas
*6 de mayo:*
• CEDEFAM Dale, 11:15 horas
• Valle de La Madrid, 11:00 horas
• Díaz Ordaz, 12:00 horas
• Rosario, 13:00 horas
*8 de mayo:*
• CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas
• Unidad Karike, 12:15 horas
*11 de mayo:*
• Ranchería Juárez, 12:00 horas
*13 de mayo:*
• Lealtad II, 9:45 horas
• Lealtad I, 10:45 horas
• Desarrollo Urbano, 11:45 horas
*14 de mayo:*
• Cerro de la Cruz, 9:00 horas
*15 de mayo:*
• CEDEFAM Mármol III, 9:00 horas
• Vistas Cerro Grande, 12:00 horas
*18 de mayo:*
• Santa Rosa, 9:00 horas
*19 de mayo:*
• Arturo Gámiz, 9:00 horas
• Popular, 13:30 horas
• CEDEFAM Palestina, 13:30 horas
*20 de mayo:*
• CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas
Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.
Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, en el mismo horario de atención.