INE presenta nueva Credencial para Votar con 25 medidas de seguridad

La Credencial para Votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa evolucionando para responder a los desafíos tecnológicos actuales y fortalecer la protección de la identidad de millones de mexicanas y mexicanos.

A partir de junio de 2026, el Instituto puso en circulación los tipos “I” y “J” de la Credencial para Votar, los cuales incorporan nuevos elementos de seguridad, inclusión y autenticación documental que refuerzan la confiabilidad del documento de identificación oficial más utilizado en el país.

La emisión de una credencial confiable y segura constituye una de las funciones fundamentales del Registro Federal de Electores. Desde septiembre de 1992, cuando el entonces Instituto Federal Electoral asumió la responsabilidad de expedir este instrumento de identidad, el objetivo ha sido claro: proteger los datos personales de la ciudadanía y desarrollar mecanismos cada vez más robustos para prevenir alteraciones, manipulaciones o intentos de falsificación.

Más de tres décadas de innovación para proteger la identidad ciudadana

La historia de la Credencial para Votar es también la historia de una evolución tecnológica permanente.

Cada generación de credenciales ha incorporado nuevos mecanismos de protección documental diseñados para responder a los avances tecnológicos y fortalecer la autenticidad del documento.

Desde los primeros modelos emitidos en la década de los noventa hasta el modelo actual, el Instituto ha incorporado tecnologías especializadas de impresión, sistemas avanzados de validación documental y elementos de seguridad que dificultan significativamente cualquier intento de reproducción fraudulenta.

Actualmente, la Credencial para Votar no sólo permite ejercer uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, sino que también se ha consolidado como el principal medio de identificación oficial utilizado en México.

Nuevas tecnologías para fortalecer la autenticidad documental

Entre las principales innovaciones incorporadas en el modelo que se emite a partir de junio de este año destaca un nuevo Dispositivo de Imagen Ópticamente Variable Difractivo (DOVID), uno de los mecanismos de autenticación más sofisticados integrados hasta ahora en la Credencial para Votar.

Este dispositivo incorpora distintos niveles de protección que permiten observar efectos ópticos variables, cambios de color, efectos tridimensionales, microtextos especializados y nanotextos de alta precisión que resultan extremadamente complejos de reproducir mediante tecnologías convencionales de impresión o digitalización.

A estos mecanismos se suman nuevos patrones de seguridad, fotografías a color de alta resolución, fotografías impresas con tintas reactivas a luz ultravioleta, imágenes latentes, efectos ópticos especializados y elementos de autenticación visibles y verificables que permiten identificar la legitimidad del documento.

Asimismo, la nueva credencial incorpora elementos táctiles que fortalecen la accesibilidad para personas con discapacidad visual, incluyendo una muesca ubicada en el borde superior izquierdo que facilita la orientación del documento mediante el tacto.

Múltiples capas de seguridad contra intentos de alteración

La fortaleza de la nueva Credencial para Votar radica en la combinación simultánea de diversos mecanismos de seguridad física, óptica, digital y criptográfica.

Entre ellos se encuentran microtextos variables personalizados, líneas Guilloche generadas mediante software especializado, efectos moiré, impresión arcoíris, fotografías fantasma construidas mediante microtexto, imágenes latentes, tintas fotocromáticas, tintas termocromáticas y complejos patrones geométricos de seguridad.

Cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro de una arquitectura integral diseñada para detectar intentos de alteración y dificultar significativamente la reproducción fraudulenta del documento.

Por ejemplo, algunas tintas utilizadas en la credencial reaccionan ante la exposición a luz ultravioleta o cambios de temperatura, mientras que determinados elementos ópticos únicamente pueden observarse bajo condiciones específicas de iluminación y ángulo de visión.

Estas características convierten a la Credencial para Votar en un documento con múltiples mecanismos independientes de validación que permiten verificar su autenticidad de manera rápida y confiable.

Códigos QR más seguros y con mayor capacidad de validación

Uno de los avances más importantes de los nuevos modelos corresponde a la actualización de los códigos QR de alta densidad incorporados en la credencial.

La actualización de estos códigos mejora los procesos de validación institucional y contribuye a prevenir el uso de documentos alterados o apócrifos.

Protección de datos personales y confianza ciudadana

La incorporación de nuevas tecnologías no sólo fortalece la seguridad documental, también contribuye a proteger los datos personales de la ciudadanía mediante mecanismos especializados de resguardo y autenticación de la información.

La protección de la identidad constituye uno de los principales objetivos del modelo actual de producción de credenciales desarrollado por el Instituto Nacional Electoral.

Por ello, cada innovación tecnológica implementada busca fortalecer simultáneamente tres aspectos fundamentales: la protección de los datos personales, la autenticidad del documento y la confianza ciudadana en los instrumentos de identidad emitidos por la autoridad electoral.

La Credencial para Votar es hoy el resultado de más de tres décadas de innovación tecnológica, mejora institucional y compromiso permanente con la seguridad documental.

A través de la incorporación continua de nuevas herramientas de autenticación, el Instituto Nacional Electoral fortalece la certeza registral, protege la identidad de la ciudadanía y contribuye a preservar la confianza pública en uno de los documentos de identificación más importantes del país.