Incontenibles fallas de la CFE, requieren inversión millonaria: JMAS

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz informó que las fallas de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siguen incontenibles, considerando que la única solución es que el organismo federal realice una inversión millonaria para mejorar el suministro.

Explicó que afortunadamente las temperaturas en las mañanas y tardes han disminuido de manera notoria por lo que la demanda de agua potable se ha regualarizado.

Ello, aclaró que no significa que la JMAS haya dejado de tener problemas de suministro eléctrico en los pozos de agua y reiteró que existe preocupación de que el problema persista para próximos veranos, lo que afectaría el servicio de agua potable.