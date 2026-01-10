Impuestos, huachicol fiscal y los regalos a la dictadura cubana; Francisco Sánchez explica por qué México paga la gasolina más cara del mundo

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, indicó que los mexicanos pagamos la gasolina más cara del mundo por culpa del régimen de Morena.

“La primera razón es por los impuestos, de cada litro de gasolina 10 son impuestos, nos ensartan el IEPS y el IVA; la segunda es el huachicol fiscal con el que se roban dinero a caudales y la más aberrante es porque el gobierno de Morena regala nuestro petróleo a la dictadura cubana”, declaró.

El diputado chihuahuense indicó que el gobierno de Morena pretende financiar a una dictadura a costa del dinero de los trabajadores mexicanos. “Mientras tú pagas la gasolina estás financiando a la peor de las dictaduras de nuestro continente”, sentenció.