Implementa SSPE examen práctico para menores de edad que tramiten su licencia por primera vez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, informa que las y los menores de edad que realicen por primera vez el trámite de su licencia de conducir deberán presentar un examen práctico de manejo, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial en el estado.

Esta medida se implementa en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, la cual contempla la evaluación de habilidades prácticas como un requisito para garantizar que las y los nuevos conductores cuenten con los conocimientos y destrezas necesarias para circular de manera segura.

Asimismo, la Subsecretaría de Movilidad señaló que este examen práctico se incorporará de forma paulatina para todas las personas que realicen el trámite de licencia de conducir, como parte del proceso de armonización y aplicación gradual de la normativa vigente.

El objetivo de esta acción es prevenir accidentes de tránsito, tema prioritario del Secretario Gilberto Loya, así como promover una conducción responsable desde las primeras etapas de formación vial y reducir riesgos tanto para conductores como para peatones y otros usuarios de la vía.

La SSPE reitera su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan la movilidad segura, fomenten la cultura vial y contribuyan a la protección de la vida e integridad de las y los chihuahuenses.