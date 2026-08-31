Hoy regresan a las aulas más de 23 millones de alumnos de educación básica en todo el país

Más de 23 millones de menores comenzarán este lunes las clases a nivel básico en todo el país para el ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los alumnos regresan a las aulas después de seis semanas de vacaciones de verano para emprender un nuevo grado en kinder, primaria o secundaria

Para este regreso a clases se estima que los padres de familia destinaron en promedio 6 mil 44 pesos en útiles escolares, uniformes y equipos tecnológicos para los menores.

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De acuerdo con la Concanaco-Servytur, el gasto promedio tuvo un incremento de 7% respecto a ciclo anterior.

En total se prevé una derrama económica de 144 mil 450 millones de pesos y un beneficio para 4.5 unidades económicas, como papelerías, librerías, tiendas de uniformes, zapaterías y tiendas departamentales.