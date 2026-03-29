Hombre es apuñalado por ex de su mujer en Vistas del Norte

Un hombre de 39 años, fue herido en el abdomen por la expareja sentimental de su actual mujer esto en la colonia Vistas del Norte.

El hombre armado con un cuchillo le propinó una herida superficial luego de qué la ex pareja arribó a la vivienda ubicada en el cruce de las calles Río Landro y Río tigre en la colonia Vistas del Norte.

Posteriormente en la pelea el hoy agresor saco entre sus ropas el cuchillo y lo atacó para huir con rumbo desconocido.

Elementos de la policía municipal acudieron y solicitaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja quienes lo atendieron y trasladaron al lesionado a un hospital para su atención médica.