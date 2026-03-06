García Harfuch afirma que poder del CJNG ha disminuido tras abatimiento del ‘Mencho’

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha disminuido tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Durante la conferencia mañanera de hoy, 6 de marzo de 2026, desde Zapopan, Jalisco, el secretario García Harfuch destacó que en el estado de Jalisco se restablece la paz, luego de los hechos violentos por bloqueos carreteros y quema de vehículos.

La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el despliegue y la coordinación permanente con el gobierno de Jalisco.

El Gabinete de Seguridad continuará presente en la entidad para respaldar las acciones locales, supervisar operaciones y proteger a la población.

Omar García Harfuch habló sobre el cuerpo de ‘El Mencho’ y acalaró que el resguardo en la funeraria donde era velado el líder del CJNG “fue por seguridad de la ciudadanía”.

Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía, el antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos, este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco, junto con todas las demás autoridades, fue para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie, fue precisamente para evitar cualquier tipo de disturbio a la ciudad y así se logro.

El secretario García Harfuch también detalló que en un operativo realizado en Zapopan, Jalisco, fueron detenidos 10 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y se aseguraron 1,200 dosis de metanfetamina.

En un operativo realizado en Zapopan, Jalisco, fueron detenidos 10 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y se aseguraron 1,200 dosis de metanfetamina, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En Tepatitlán, se ejecutó un cateo donde fueron detenidos dos hombres y una mujer que formaban parte de un grupo delictivo, además de estar relacionados con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Les aseguraron armas, diversas dosis de metanfetamina, cargadores y cartuchos.

En Zapopan, se ejecutó una orden de aprehensión contra Armando ‘N’, alias ‘Delta 1’, identificado como líder de la célula criminal ‘Los Deltas’, vinculado a delitos de alto impacto en la zona metropolitana de Guadalajara; además de coordinar el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.