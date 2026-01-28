Gabinete de Seguridad se suma a investigación por agresión contra diputados en Culiacán

Ciudad de México. El Gabinete de Seguridad informó que participará en las investigaciones relacionadas con la agresión ocurrida contra los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya, en la colonia Centro, en Culiacán, Sinaloa.



Las instituciones federales señalaron que mantienen “coordinación permanente con las autoridades estatales para coadyuvar en las investigaciones y contribuir a la detención de los responsables.



“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se estableció comunicación directa con autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa y se coordinaron acciones interinstitucionales para apoyar el desarrollo de las investigaciones”.



Los legisladores, indicó el Gabinete de Seguridad, fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir la atención médica correspondiente a su estado de salud; ambos presentan lesiones por disparos de arma de fuego. Asimismo, un escolta que resguardaba su seguridad resultó herido al repeler la agresión y se reporta estable.



El Gabinete de Seguridad colaboran mediante el intercambio de información y el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de identificar la ruta de escape de los agresores.



Resultado de las primeras acciones ya se ubicó un vehículo de color blanco abandonado, presuntamente relacionado con los hechos.