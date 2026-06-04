Frustra Policía Municipal intento de huida y detiene a hombre con presunta droga y moto con reporte de robo

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de un vehículo con reporte de robo, durante recorridos preventivos realizados como parte del operativo Verano Seguro en la colonia Villa Juárez.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Rodolfo Fierro y Sexta, donde policías municipales observaron a un hombre junto a una motocicleta que portaba un arma blanca a la vista. Al percatarse de la presencia de los agentes, intentó huir del lugar, sin embargo, fue alcanzado e interceptado.

Durante una revisión preventiva, los elementos localizaron entre sus pertenencias 11 envoltorios con una sustancia con características similares al cristal, así como dos envoltorios con una hierba con características propias de la marihuana.

Asimismo, al verificar la información de la motocicleta, los agentes confirmaron que contaba con reporte de robo vigente relacionado con una carpeta de investigación activa.

Ante estos hechos, fue detenido quien se identificó como Edgar Hugo A.R., de 32 años de edad y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones correspondientes. En tanto, la motocicleta asegurada fue trasladada al depósito vehicular correspondiente para los procedimientos legales conducentes.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine la responsabilidad correspondiente.