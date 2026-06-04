UGRCH pide renegociación de exportación y tiende la mano a Texas por 1er caso de gusano barrenador

Álvaro Bustillos Fuentes presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) dio a conocer que tras la confirmar el primer caso confirmado de Gusano barrenador en Estados Unidos, será necesario implementar cuidados extremos y poner en la mesa una renegociación para el tema de exportación, asimismo destaca que Chihuahua tiene un cuidado extraordinario con el ganado en pie.

“Sabíamos que esto era inminente tarde o temprano llegaría al estar a 25 millas de la frontera, y efectivamente ha crecido esta pandemia al norte y sabemos que no tenemos las herramientas suficientes para combatirlo”, comentó.

En este sentido el líder ganadero alertó desde hace meses que el gusano barrenador llegaría primero a Estados Unidos que a Chihuahua y esto hoy se cumple por lo cual asegura que es necesario el trabajo de prevención por parte de Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria).

Señaló que 100 millones de moscas son insuficientes, tan solo el 22 de junio estará dando inicio con la larva y su desarrollo por lo cual es necesario producir más de 100 millones de moscas por lo cual urgen más medidas de sanidad.

“Sabíamos que iba a presentarse tarde o temprano, yo creo que es de esperarse que Estados Unidos tomará´ medidas en la movilización del ganado de Texas y con una regionalización como en México y extendemos la mano a los estadounidenses para que vean el cuidado”, comentó.

Observarán que promueve México, pues en estos momentos se necesita que Estados Unidos negocie, así como ver las similitudes con pruebas espejo que podría dar México en vacas lecheras, caballos entre otras especies con este nuevo reto.

Cabe destacar que se confirmó el primer caso de gusano barrenador en Pryor, Texas, los ganaderos de Chihuahua tienden la mano al vecino país para el cuidado del ganado pues Chihuahua ha implementado protocolos de cuidado extremo.