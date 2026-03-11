Francisco Sánchez junto a ciudadanos presenta denuncia por datos biométricos y registro de líneas

Acudimos a la Comisión de Derechos Humanos para echar abajo la Ley Espía, para echar abajo el fascismo digital que pretende imponer el Régimen de Morena. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al presentar junto a ciudadanos chihuahuenses denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos para que se mandate la suspensión de la curp biométrica y el registro de líneas celulares en todo el país.

“Lo que está en juego es la privacidad, la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Porque el régimen pretende imponer esta tecnodictadura para tenerte geolocalizado, para saber con quién te reunes, de qué hablas, qué haces con tu dinero, si eres afín o eres crítico del régimen”, señaló.

Francisco Sánchez presentó la denuncias contra la emisión de la curp biométrica y el registro de líneas celulares por la voilación sistemática a los derechos humanos a la privacidad, la protección de datos personales, la presunción de inocencia. De tal manera que demanda a este organismo de protección de derechos humanos la emisión de medidas cautelares para que se orden la suspensión inmediata de estas medidas y se garantice el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, advirtió Francisco Sánchez, el régimen de Morena no solo está impulsando la tecnodictadura a través de estas medidas, sino que lo hace desde la amenaza y el chantaje, en donde ha advertido que si el ciudadano no entrega sus datos biométricos enfrentará consecuencias como la suspensión de su pensión, la negación de atención médica, la imposibilidad de acceder a sus cuentas bancarias.