Fiscalía niega reportes por desaparición o secuestro de las 10 víctimas de Zacatecas; no hay detenidos

La Fiscalía General de Zacatecas negó este domingo haber recibido reportes por la desaparición o privación de la libertad de las 10 personas asesinadas y cuyos cuerpos fueron encontrados en tres municipios; no hay personas detenidas hasta el momento.

En un mensaje en sus redes sociales, el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya también indicó que tras recopilar datos de prueba se determinó dar seguimiento principalmente a las líneas de investigación de posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos.

De acuerdo con la información difundida, cuatro de las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familias desde el jueves de 16 de julio, cinco a partir del viernes y una más el mismo sábado, cuando fueron encontrados sus cuerpos.

“En ningún caso esta autoridad contaba con alguna denuncia o reporte respecto a la privación ilegal de la libertad en ningún caso (…) la presente investigación deberá llevarse de manera muy exhaustiva, muy profesional e incluso abierta a una investigación financiera”, dijo.

El fiscal también dio a conocer que los cuerpos de las 10 víctimas ya fueron entregadas a sus familias, mientras que los dictámenes médicos indican que ocho de ellos fallecieron a causa de asfixia por estrangulamiento mientras que otros dos por el impacto de un proyectil de arma de fuego. En este último estaría incluido el director del ayuntamiento de Fresnillo.

Entre las víctimas está Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde del municipio de Sombrerete y empresario minero; Fidel Alvarado de la Torre, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades afirman que analizan los casquillos y elementos balísticos, así como el análisis de cámaras de videovigilancia para dar con los responsables; por estos hechos también se llevó a cabo un cateo en un inmueble de Fresnillo.

Según los exámenes toxicológicos informados por el fiscal, en cinco de las víctimas se reportó que habían consumido narcóticos y afirmaron que entre ellos se encontraban los dos funcionarios municipales.