Exhorta Alcalde a Morena en no usar trampas en proceso de afiliación

El presidente municipal Marco Bonilla dio a conocer que ante las denuncias en contra de Morena por mandar a “servidores de la nación” al afiliar a los ciudadanos a su partido fue con falsos argumentos de apoyo en programas sociales, hace un exhorto a los morenistas a jugar limpio y no hacer un padrón falso.

“Lo que necesitamos es ser honestos y congruentes, decirle a la gente para que requieren sus datos no me extraña que esto suceda porque miren el día de ayer un padre me hablo y estaba muy molesto que se le pinto la barda de su parroquia con publicidad de morena, imagínense estaba verdaderamente molesto porque en la noche cual pandilleros llegaron a pintar la barda”, comentó.

El alcalde señala que Morena presume de un gran padrón, sin embargo, las maneras en que están utilizando el proceso de afiliación no es serio.

“Si lo hacen con trampas para afiliar a las personas, pues evidentemente es un padrón falso y sin seriedad, en Coahuila no alcanzaron los votos de afiliados, yo hago un llamado a la reflexión a decirle a la gente si quiere afiliarse y porque se requieren sus datos”, concluyó.