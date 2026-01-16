EU advierte a aerolíneas de riesgo por posibles acciones militares en espacio aéreo de México y otras partes de AL

Aviones Hércules de la fuerza aérea estadunidense sobrevuelan, como parte de la campaña militar desplegada en el Caribe.

Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación estadunidense informó este viernes de que está emitiendo una serie de avisos a las compañías aéreas para que tengan precaución al sobrevolar Centroamérica y partes de Sudamérica, citando los riesgos de posibles actividades militares e interferencias del GPS.

La FAA dijo que había emitido avisos para partes de México, Panamá, Colombia y Ecuador, así como otras partes de América Central y porciones de espacio aéreo dentro del Océano Pacífico oriental.