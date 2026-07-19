¡Épico! Madonna, Justin Bieber, BTS y Shakira hacen historia con el primer show de medio tiempo en la Final del Mundial

El show del medio tiempo del Mundial 2026, primero en la historia del torneo, hizo vibrar a los aficionados en el Estadio MetLife durante 11 minutos, con la destacada actuación de Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay.

Madonna, la Reina del Pop, fue la primera en aparecer con ‘Music‘, recreando el videoclip de su canción en la que participan patinadores con sampleos de la canción ‘Disco Inferno’ de los 70’s de The Trammps.

¡BTS ES EL MEDIO TIEMPO DE LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO! 👏



Disfruta una Final inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆⚽️

🇪🇸 España vs Argentina 🇦🇷

📺 Por @Canal_Estrellas , @MiCanal5 y @vix 📲 #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/jXeoz2l7iE — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 19, 2026

Apareció en un auto conducido por los brasileños Ronaldinho y Ronaldo el ‘Fenómeno’.

Al llegar a la cancha dio pie al número protagonizado por los Muppets con la canción ‘Seven Nation Army’, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, el aclamado director de orquesta venezolano y director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York.

Siguió BTS, el grupo surcoreano de K-pop con su superéxito ‘Dynamite’, acompañados por bailarines vestidos de rojo al ritmo de la canción.

Jason Sudeikis and Brendan Hunt appeared at World Cup Halftime show as Ted Lasso and Coach Beard pic.twitter.com/ZjzBFY7iAd — Ted Lasso News (@tedlassonews) July 19, 2026

Luego aparecieron ‘Ted Lasso’ y el ‘Coach Beard’ de la serie de Apple TV para introducir a Justin Bieber.

El canadiense interpretó ‘Everything Hallelujah’ con una guitarra, un momento muy apreciado por los aficionados, que respetaron el momento escuchando el tema sin interrumpir.

La colombiana Shakira interpretó junto a Burna Boy ‘Dai Dai’, uno de los temas oficiales del álbum del Mundial 2026 y contó con la colaboración de los ‘Ghetto Kids‘, una agrupación infantil de baile de Uganda. Espectaculares coreografías encendieron el ambiente en este histórico show de medio tiempo.

Apareció después el coro infantil PS22 pára cantar ‘Hold Each Other’, un espectacular himno junto a Coldplay, Shakira y los Muppets. La palabra ‘Love‘ se mostró en un mundo colorido. La duración de 11 minutos dejó todo listo para el segundo tiempo de la Final entre Espala y Argentina.

El show del medio tiempo de la Final del Mundial 2026 apoyará al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo.

Ya se recaudaron más de 60 millones de dólares, y aumentará con 1 dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial donado al Fondo.

Además, los derechos de autor de Shakira por la canción oficial se donarán al Fondo de Educación.