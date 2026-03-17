“El pueblo es sabio; no les voy a fallar”: Juan Carlos Loera celebra primer lugar en encuesta de RUBRUM por candidatura de Morena a alcaldía de Juárez

El senador de Morena, Juan Carlos Loera, celebró el resultado mostrado por una encuesta de RUBRUM, la cual lo pone en primer lugar en las preferencias electorales por la candidatura de Morena a la alcaldía de Ciudad Juárez.

“Amanecimos bien y de buenas. Seguimos avanzando. Es un honor y un timbre de orgullo contar con el apoyo de las y los chihuahuenses”, señaló Loera de la Rosa en su página oficial de Facebook.

Además, añadió que “el pueblo es sabio y valora el trabajo territorial y legislativo que hemos realizado. No les voy a fallar”.

En dicha encuesta, el senador morenista aparece en primer lugar con el 44.8 por ciento de las preferencias; seguido por la delegada del Bienestar, con el 27.3; en tercer lugar está el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, con el 16.2 y en cuarto lugar apareció la exdiputada Ana Estrada, con el 11.7 por ciento.