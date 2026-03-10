El PRI requiere a otras fuerzas políticas para sobrevivir y MC va en ascenso: Alma Portillo por llamado de ‘Alito’

Alma Portillo, diputada local de Movimiento Ciudadano, rechazó alguna alianza electoral con el PRI, al considerar que mientras el Revolucionario Institucional “requiere de otras fuerzas políticas para subsistir, Movimiento Ciudadano va en ascenso”.

“Me parece que el PRI es un partido que requiere de otras fuerzas políticas para subsistir, para seguir existiendo. Sin embargo, Movimiento Ciudadano es una fuerza política que va en ascenso, una fuerza política que es la alternativa ante los partidos tradicionales en nuestro país”, argumentó Portillo Lerma.

De esta manera, la diputada Alma Portillo explicó que “así es que desde Movimiento Ciudadano se ha dicho desde el primer momento no a las alianzas. Movimiento Ciudadano mantiene firme esta postura, sobre todo porque representamos una alternativa real y nosotros no necesitamos al PRI para subsistir”.

Respecto a sus posibles aspiraciones a la alcaldía de Parral, la diputada Alma Portillo señaló que agradece que se le considere, sin embargo, hoy por hoy está concentrada en su trabajo legislativo.