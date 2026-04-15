Disminuyen 34.7% homicidios dolosos en la ciudad de Chihuahua

Como resultado de la estrategia de seguridad para la prevención del delito, impulsada por el Secretario Gilberto Loya, el Estado de Chihuahua mantiene una baja sostenida de un 34.7% en el delito de homicidio doloso.

De acuerdo con datos de la Secretaría, durante el año 2023, el estado acumuló un registro de 585 homicidio doloso; para 2024, la cifra descendió a 508, mientras que en el 2025, se consolidó una reducción adicional al alcanzar 470 hechos violentos.

Al cierre del mes de marzo del presente año, se ha logrado la cifra más baja con 366 muertes violenta, lo que representa una tendencia clara y consistente a la baja, lo que representa un 34.7%.

Este comportamiento confirma la efectividad de las estrategias implementadas por Gilberto Loya, como titular de la SSPE, en coordinación permanente con autoridades federales, así como el fortalecimiento de las labores de inteligencia y operatividad en todo el territorio estatal.

La implementación de la Plataforma Centinela, ha sido un elemento clave en estos resultados, al permitir una mayor capacidad de monitoreo en tiempo real, análisis y respuesta ante situaciones de riesgo. Aunado al patrullaje virtual y aéreos con la flotilla y aeronaves no tripuladas.

La SSPE reafirma su compromiso de continuar trabajando con inteligencia, tecnología y proximidad social, en estrecha colaboración con los distintos órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad y la paz en el estado de Chihuahua.