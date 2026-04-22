Diputados avalan reducción escalonada de jornada laboral a 40 horas; se envió al Ejecutivo para publicación

Ciudad de México. Con el voto de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta del Senado que modifica la Ley Federal del Trabajo para regular la reducción escalonada de la jornada laboral de 48 a 40 horas, en un periodo de 2027 y hasta 2030.

En la sesión, sin embargo, las bancadas opositoras resaltaron que se trata de una medida que retrasará la disminución de las horas laborables y lamentaron que no se precisara que, por cada cinco días de trabajo, los empleados gozarán de dos de descanso.

Con los cambios a la legislación —que reglamentan la reforma al artículo 123 de la Constitución—, se precisa que la reducción de horas de trabajo no implicará un recorte en el salario ni de derechos; se define que la distribución de los horarios se negociará entre las empresas y sus trabajadores, y obligará a los patrones a registrar la entrada y salida de manera electrónica.

En tribuna, Jesús Valdés Peña (Morena) señaló que se trata de dignificar la vida de los trabajadores, para quienes el principal beneficio será “la disminución significativa de la fatiga” y permitir que pasen más tiempo con sus familias.

Menos horas en el trabajo también se traducen en “reducción de errores y accidentes, baja en ausentismo por enfermedades relacionadas con el estrés y el agotamiento, en un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, permitiendo más tiempo para la integración familiar, el autocuidado, el ejercicio y la convivencia”, señaló.

No obstante, Socorro Jasso (PRI) indicó que la reforma “no garantiza plenamente el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso”.

En los hechos, indicó, se mantiene la ambigüedad de descanso semanal, sin establecer con claridad el segundo día obligatorio. “Morena vuelve a quedarse a la mitad, vuelve a simular un avance sin concretarlo en la vida real de los trabajadores”, cuestionó.

Diputados de PAN, PRI y MC señalaron que insistirán en iniciativas para que en la Ley Federal del Trabajo quede preciso que, por cada cinco días laborados, los trabajadores tengan el derecho a descansar dos.

Una vez aprobado el dictamen por 441 votos, la Mesa Directiva envió el proyecto de decreto al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.