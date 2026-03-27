Difunden video de riña afuera de bar La Regina, dueño pide ayuda para localizar a responsable

A tráves de redes sociales se difundió un video de la riña que hubo el pasado miércoles afuera del bar La Regina, en la sucursal ubicada sobre la avenida 20 de noviembre.

Dicha pelea habría derivado en el atropello de 3 personas, luego de que uno de los involucrados subió a su vehículo y atentó contra las personas que estaban al exterior.

Hasta el momento las autoridades no han logrado dar con el responsable, sin embargo, familiares de las víctimas ya comenzaron a difundir su imagen para dar con él.

También el propietario del establecimiento, Mauricio Moure, difundió en sus redes sociales la imagen del presunto responsable, pidiendo a la población que le ayuden a identificarlo.