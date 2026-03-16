Dictan sentencia de 14 años de prisión a autor de violación y abuso sexual

Las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, permitieron que un Juez de Control dictara una sentencia de 14 años, 5 meses y 10 días de prisión, en contra de Jesús Daniel B. A., por violación y abuso sexual agravados.

La resolución judicial se obtuvo luego de un procedimiento especial abreviado celebrado el pasado 11 de marzo.

La indagatoria sobre los hechos, establece que el día 23 de enero del 2024, aproximadamente a las 18 horas, en el domicilio del agresor en colonia La Alameda, en el municipio de Temósachic, Chihuahua, realizó tocamientos a la víctima.

Agrega que aprovechando la confianza que le tenía la víctima, la sometió por segunda ocasión y cometió el acto de agresión sexual en contra de la menor de quien se reservan los datos de identidad.

Jesús Daniel B. A. de 36 años de edad, fue detenido el pasado 22 de agosto del 2025 en las calles Vicente Guerrero y Octava y Guerrero en atención a una orden de un Juez de Control del Distrito Judicial Guerrero.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.