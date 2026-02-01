Dice Javier Corral que la reforma electoral tendrá correcciones, adiciones y mejoras

El senador Javier Corral Jurado, previó que la reforma electoral que enviará el gobierno federal podrá ser objeto de correcciones, adiciones y mejoras, luego de que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación afirmara en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena que el proyecto estará abierto al debate.

“Absolutamente abierta al debate, correcciones, adiciones y mejoras”, señaló Corral Jurado fueron las palabras de la secretaria de Gobernación, lo que —dijo— abre la puerta a una deliberación amplia y plural.

“Yo en esa materia le voy a tomar la palabra a la secretaria de Gobernación”, expresó el chihuahuense, al señalar que existen aspectos que se han anunciado de la reforma, u otros que se especulan, que le generan preocupación y que deberán revisarse a fondo.

Entre los temas que consideró sensibles mencionó la representación proporcional, el financiamiento a partidos políticos y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), al advertir que cualquier modificación debe fortalecer, y no debilitar, al árbitro electoral.

Asimismo, el también presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, alertó sobre la posibilidad de que se plantee la elección de consejeros electorales, propuesta que calificó como un riesgo institucional. “Incluso se ha hablado de elección de consejeros, eso sería otro error”, sentenció.