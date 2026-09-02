Devela IEE Chihuahua obras del Muro Cívico en Aldama y Aquiles Serdán

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) continuó la ruta de develaciones de Muro Cívico 2026 en los municipios de Aldama y Aquiles Serdán, con la presentación de dos obras que, desde distintas miradas, vinculan el arte público con la identidad comunitaria, los derechos político-electorales y la construcción de una cultura democrática.

Las actividades contaron con la presencia de consejeras y consejeros electorales del IEE Chihuahua, autoridades municipales, las personas autoras de las obras y ciudadanía de ambos municipios.

“El camino que construimos juntos”, un reflejo del alma de Aldama

En la Biblioteca Municipal Martha Arroyo Valverde, en Aldama, fue develado el mural “El camino que construimos juntos”, obra de la artista Atzi Valeria De Las Casas Anchondo.

La obra celebra los valores, la identidad y el sentido de comunidad que caracterizan a Aldama. Su nombre reconoce que el desarrollo de una comunidad es resultado de la participación y del trabajo colectivo de quienes la integran.

El mural permanecerá como un reflejo del alma del municipio y como una invitación a reconocer que cada persona puede contribuir, desde su propio espacio, a construir el camino compartido de su comunidad.

“De la lucha al voto”, una mirada a los derechos políticos de las mujeres

En la Biblioteca Municipal de Aquiles Serdán se llevó a cabo la develación de “De la lucha al voto”, obra del artista Octavio Sebastián Gallegos Cuevas.

El mural presenta un recorrido por la historia del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México y recupera la memoria de las luchas que hicieron posible su participación en la vida política del país.

A través de esta obra, el arte se convierte en una herramienta para preservar la memoria y recordar que los derechos político-electorales son resultado de procesos históricos y de la participación de quienes impulsaron una democracia más igualitaria.

“De la lucha al voto” invita también a reflexionar sobre la importancia de ejercer y defender los derechos conquistados, así como a reconocer que la democracia continúa construyéndose mediante la participación activa de la ciudadanía.

El IEE Chihuahua agradeció la colaboración de los gobiernos municipales de Aldama y Aquiles Serdán por destinar espacios para estas expresiones artísticas y contribuir a que las bibliotecas públicas se conviertan también en lugares de encuentro, memoria y reflexión cívica.

Con estas develaciones, Muro Cívico 2026 continúa llevando el arte a distintos municipios del estado como una herramienta para fortalecer la identidad comunitaria, promover el conocimiento de los derechos político-electorales y acercar la cultura democrática a la ciudadanía.