Detuvo SSPE a 49 generadores de violencia gracias a operativos preventivos

Como resultado de los operativos y recorridos permanentes implementados en distintos puntos del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) logró la detención de 49 personas identificadas como generadores de violencia durante el periodo comprendido del 31 de diciembre al 1 de enero, reafirmando la presencia activa y preventiva de la Policía del Estado.

Las detenciones se efectuaron principalmente por delitos como daños, delitos contra la salud, desobediencia y resistencia de particulares, así como por diversas faltas administrativas, lo que refleja el trabajo constante de vigilancia y prevención que realizan los elementos estatales para mantener el orden y la seguridad.

Durante este mismo lapso, se logró el aseguramiento de 93.5 kilogramos de pirotecnia, así como 85 cartuchos útiles y diversas dosis de presunta marihuana y cristal, resultados derivados del despliegue estratégico y la actuación oportuna de las corporaciones.

Asimismo, se realizaron 11 puestas a disposición ante la autoridad competente, además del aseguramiento de cinco vehículos presuntamente relacionados con hechos delictivos y la recuperación de dos vehículos que contaban con reporte de robo.

Estos resultados evidencian la efectividad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sustentada en una estrategia de despliegue permanente cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias chihuahuenses. Estas acciones forman parte de la estrategia instruida por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, quien ha reiterado que el trabajo constante y la presencia policial son fundamentales para la prevención del delito, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.