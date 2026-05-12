Detienen en Parral a presunto integrante de grupo delictivo por delitos contra la salud

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, encabezada por Gilberto Loya Chávez, informó sobre la detención de Uriel Iván C. G., de 30 años de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante un operativo de prevención y vigilancia realizado en el municipio de Hidalgo del Parral.

La intervención se llevó a cabo por elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial de la Zona Centro Sur, cuando agentes que realizaban recorridos de disuasión del delito sobre la carretera Parral–Villa Matamoros detectaron un vehículo cuyos movimientos evasivos levantaron sospechas.

Los oficiales realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos policiales y con respeto a los derechos humanos, localizando entre las pertenencias del conductor una bolsa que contenía diversos envoltorios con una sustancia con características similares a la cocaína.

Como resultado, fue asegurada una bolsa de plástico transparente con 30 envoltorios marcados con código QR, que contenían un polvo blanco con características propias de la cocaína, con un peso aproximado de 17.05 gramos.

Asimismo, fue asegurado un vehículo Chrysler Sebring modelo 2007 con matrículas del estado de Chihuahua, mismo que fue trasladado al corralón de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las diligencias correspondientes.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Sur por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, luego de ser informado de sus derechos conforme a los lineamientos establecidos.