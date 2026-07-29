Detienen AEI y DEFENSA a hombre en posesión de cristal

Durante un operativo conjunto en el que participan elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), se logró la detención en flagrancia de un masculino por encontrarse en posesión de la droga conocida como cristal.

El reporte sobre la intervención de policías y militares, indica que al realizar un recorrido por la calle Xochimilco de la colonia Tierra Nueva en el municipio de Cuauhtémoc, tuvieron a la vista a un masculino con actitud sospechosa, a quien solicitaron accediera a una revisión.

El hombre quien se identificó como José Enrique O. V., de 29 años de edad, traía entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente que contenía una sustancia blanca y granulosa con las características del cristal, con un peso de 5 gramos.

El detenido y la droga que le fue asegurada, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía para ponerlos a disposición del Ministerio Público que investiga los casos de narcomenudeo.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).