Detienen a Fernando Cerimedo, ex asesor de Milei y fundador de La Derecha Diario, tras atentado contra su ex pareja

Fernando Cerimedo, consultor y ex asesor político de Javier Milei, presidente de Argentina, fue detenido esta mañana en el aeropuerto de Viru Viru, en Bolivia, acusado de contratar a sicarios para asesinar a su ex pareja, la abogada Nadia Beller, esto de acuerdo con Página 12.

Cerimedo es fundador y accionista de La Derecha Diario, un medio nativo digital de ultraderecha, con presencia en México, y socio de Javier Negre, co propietario de dicho medio en España. Igualmente, es CEO de Numen Publicidad, y aunque actualmente no tiene un cargo oficial en Argentina, él mismo admitió haber utilizado miles de trolls y bots en las campañas de Milei.

También es un consultor que ha impulsado las figuras de ultraderecha y la derecha latinoamericana recientes. Trabajó para Mauricio Macri en el intento de reelección de 2019, trabajó para Jair Bolsonaro en Brasil y colaboró intensamente en la campaña del actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Según los medios bolivianos, Cerimedo y Beller -una abogada- eran pareja y hubo escenas de violencia en la relación. El consultor afirmó en los últimos días que esa versión es falsa y salió a denunciar una campaña en su contra.

Cerimedo involucrado con la CIA, acusa Nadia Beller

En entrevista con el medio argentino C5N, Beller afirmó, desde el hospital, que Cerimedo colabora con la CIA:

“Supuestamente él me dijo que también era agente de la CIA, pero no no me consta, pero él me lo dijo. Maneja el estancaje del combustible de la Argentina con su socio Vicente para Futura. En él también está Brad Parscale, el que hizo la campaña a Trump en Estados Unidos, que también es agente de la CIA. Y y bueno, fui descubriendo estas situaciones. Yo sospecho de que ellos tuvieron un contubernio para deshacerse de de mí.”.

Agregó que había sido violentada por el consultor e incluso que fue ahorcada:

“Él mantuvo una relación conmigo todo este tiempo hasta que descubrí otra infidelidad, situación por la cual él me golpea, yo contacto a John Arandia mostrándole la tentativa de feminicidio porque me ahorcó”.

Difunde Beller supuestas evidencias

En una de las fotografías difundidas por Beller se ven también fajos de dinero guardados en un cajón junto a una placa otorgada a Cerimedo en reconocimiento por su trabajo para fuerzas de seguridad de distintos países.

La mujer agregó que había sido violentada por el consultor e incluso que fue ahorcada:

“Él mantuvo una relación conmigo todo este tiempo hasta que descubrí otra infidelidad, situación por la cual él me golpea, yo contacto