Detienen a 4 sujetos en posesión de droga y un arma de fuego en un cateo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a cuatro masculinos, por delitos contra la salud y posesión ilegal de arma de fuego, durante el cateo a una vivienda de la calle Cerrada de Gaza, en la colonia Cerradas del Ángel, en Ciudad Juárez.

Los detenidos son; Wesler L. D., de 27 años de edad; Emmanuel Jasael C. L., de 18 años; Saúl S. B., de 20 años, y José Gabriel P. H., de 19 años de edad.

Durante el cumplimiento de la orden judicial girada bajo la causa penal 110/2026, efectuada con la colaboración de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se aseguraron 328 gramos de mariguana, distribuidos en 40 envoltorios y un arma de fuego calibre 9mm., con un cargador de plástico, abastecido con 12 cartuchos útiles, del mismo calibre.

Los detenidos, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación legal.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).