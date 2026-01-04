Detiene SSPE a cuatro personas en posesión de armas de fuego en Ciudad Juárez

Como resultado de labores de investigación, análisis táctico y el uso de tecnología de vigilancia de la Plataforma Centinela, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor, logró la detención de cuatro personas del sexo masculino por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además uno de ellos contaba con orden de aprehensión vigente. También se aseguró un vehículo presuntamente relacionado a diversos homicidios en Ciudad Juárez durante 2025.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de enero, alrededor de las 14:30 horas, en el cruce de las calles Zacatepec y Tolcayuca, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, donde Detectives de la SSPE, en coordinación con personal de la Guardia Nacional, llevaron a cabo un operativo de investigación y disuasión del delito. Dichos trabajos permitieron identificar un vehículo tipo camioneta de color blanco, vinculado con al menos tres homicidios ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

Gracias al seguimiento de trayectorias, análisis de información y al monitoreo mediante cámaras de la Plataforma Centinela, así como el apoyo de aeronaves no tripuladas (RPAS), se logró ubicar y dar alcance al vehículo en circulación, procediendo a su interceptación de manera segura.

Durante la intervención, se identificó a los sujetos como Jorge Luis D. M., Marvel R. M., José de Jesús S. D., y Jordán Iván S., M., siendo este último quien contaba con orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, con causa penal del 2020.

Al aplicar los protocolos de seguridad y realizar una inspección preventiva al vehículo, se localizaron en el área del maletero un arma larga tipo fusil y dos armas cortas, todas abastecidas con cartuchos útiles, sin que los ocupantes acreditaran su legal posesión. Por tal motivo, se procedió a la detención formal de los cuatro individuos, así como al aseguramiento del armamento y del vehículo.

Las personas detenidas, junto con lo asegurado, fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y posteriormente puestas a disposición

del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones relacionadas con homicidios, así como dar cumplimiento al proceso penal correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de investigación y combate a los delitos de alto impacto, haciendo uso de la tecnología, la coordinación interinstitucional y el trabajo especializado, lo cual es una iniciativa de Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.