Detiene COE a hombre que tenía 17 envoltorios de cristal en la colonia Manuel Valdez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de policías de la Agencia Estatal de Investigación asignados al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Daniel C. G., de 36 años de edad, por encontrase en posesión de 17 porciones de metanfetamina, en Ciudad Juárez.

La detención se registró ayer martes 28 de julio, en el cruce de las calles Pitayo y Felipe Ángeles, de la colonia Manuel Valdez, luego de que los investigadores detectaron que el individuo tenía entre sus pertenencias los envoltorios de plástico que contenían una sustancia química con las características propias de la droga denominada cristal, con un peso total de 22 gramos.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con las investigaciones pertinentes por el delito contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales