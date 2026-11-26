– _La dependencia ha realizado 4 mil 778 primeras pruebas a recién nacidos en lo que va del presente año_

En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, que se conmemora cada 28 de noviembre, la Secretaría de Salud exhorta a madres, padres y personas cuidadoras, a solicitar el tamiz auditivo neonatal durante las primeras semanas de vida.

El procedimiento consiste en una prueba rápida e indolora que permite identificar posibles alteraciones de la audición y canalizar a las y los recién nacidos a una valoración especializada cuando se requiera.

Durante 2026, las primeras evaluaciones se realizaron en unidades médicas de primer y segundo nivel de atención de la entidad.

La detección temprana facilita el acceso a la atención y al acompañamiento que cada niña o niño necesita para favorecer el desarrollo del lenguaje, la comunicación y el aprendizaje.

La dependencia recomienda solicitar una valoración si se observa que una niña o un niño responde poco a los sonidos o a las voces, o presenta retrasos en el desarrollo del lenguaje.

Entre los factores asociados a la pérdida auditiva se encuentran las condiciones genéticas, las infecciones, las complicaciones durante el embarazo o el nacimiento, la exposición prolongada a ruidos intensos, el uso de ciertos medicamentos y el envejecimiento.

La Secretaría de Salud recomienda mantener un volumen moderado al usar audífonos, no exponerse de manera prolongada a ruidos intensos, utilizar protección auditiva en ambientes ruidosos y no introducir objetos en los oídos.

También llama a mantener al día el esquema de vacunación, evitar la automedicación y buscar atención oportuna ante infecciones del oído.

Ante una disminución de la audición, zumbidos persistentes, dolor de oído o dificultad para seguir conversaciones, se recomienda acudir a una valoración.

En el marco de esta conmemoración, la Secretaría de Salud reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como medio de comunicación y expresión de la identidad cultural de la comunidad sorda, y refrenda su compromiso de promover la accesibilidad en los servicios y el respeto a los derechos.