La Secretaría de Cultura y la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach), en compañía de familiares y amigos del chihuahuense Luis Y. Aragón, celebraron la vida y obra del artista, por medio de un homenaje póstumo con guardias de honor, dedicadas por su sensible fallecimiento.

El evento reunió a autoridades del Gobierno del Estado, así como a las comunidades artística y universitaria de la entidad, para rendir un tributo al maestro, reconocido a nivel nacional por sus obras escultóricas y pictóricas que se abrieron paso entre el sector gubernamental, académico y público en general.

Durante el homenaje, la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez ofreció sus respetos a la familia y amigos del artista y a quienes se dieron cita para despedir al maestro, quien cautivó al colectivo con misticismo y espiritualidad, a través de sus trabajos que trascendió fronteras, desde su natal Matachí.

Aragón fue conocido como el Mensajero del Arcoíris de los Otomíes por sus pinturas y esculturas surrealistas con alientos oníricos, potentes colores y la magistralía de los blancos y los colores negros, con la Sierra Tarahumara como catalizadora de su vocación pictórica.

“La gran marca de Aragón fue la modernidad que dotaba a sus piezas, donde convivían la espontaneidad, la fantasía desbordada, el enigma y su sentido del humor. Hoy, queremos celebrar su existencia y su contribución al arte plástico mexicano y reafirmar con orgullo que forma parte del patrimonio cultural de Chihuahua”, expresó Enríquez Gutiérrez.

Asimismo, sus hijos Ollantay y Argan, agradecieron a la Secretaría de Cultura, a la comunidad universitaria y presentes, por realizar el mencionado homenaje, además de las palabras ofrecidas por las autoridades, sobre la vida y obra de su padre, además de dar un espacio para la difusión de los trabajos del maestro.

A su vez, acudieron Luis Armendáriz, director del Departamento de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura; Gustavo Macedo, director de Desarrollo Cultural, de la misma dependencia y Ruth Grajeda, titular del Departamento de Extensión y Difusión de la Uach.