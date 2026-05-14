Desplegaron AEI, Ejército y SSPE operativo de seguridad en Zona Noroeste del estado

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y el Ejército Mexicano, desplegaron un operativo de prevención en diversas localidades de los municipios de Madera y Gómez Farías.

Durante las acciones, se recorrieron carreteras, zonas urbanas y rurales de las comunidades de Alamillo, Nuevo Ser y en las cabeceras de ambos municipios.

Bajo el mecanismo de proximidad social, se efectuaron acercamientos con los habitantes para establecer un diálogo e invitarlos a colaborar en la solución de problemáticas de seguridad en la región y se les cuestionó en torno a la presencia de personas armadas u otras situaciones de riesgo para los habitantes.

Durante el operativo, procedieron a inspeccionar automóviles para saber si contaban con reporte de robo, así como a los tripulantes si tenían órdenes de aprehensión.

Las acciones iniciaron ayer miércoles a las 11:00 horas y concluyeron a las 23:00 horas, reportándose sin novedad.

Participaron en total 57 elementos, 17 unidades oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y del Grupo de Operaciones Tácticas de la Zona Norte.

Con la permanencia de dichos operativos, se asegura la tranquilidad de los ciudadanos con la pronta actuación de los elementos policiacos resguardando la región.