De 11 homicidios en el mes, hay dos probables responsables detenidos: Julio Salas

Datos recopilados por la Mesa Regional de Seguridad, en la que participa el comisario Julio Salas, se informó que en lo que va del mes se han registrado 11 homicidios dolosos, de los cuales, hay dos presuntos responsables asegurados por la autoridad correspondiente.

El jefe de la DSPM informó que los últimos tres eventos sangrientos, están relacionados con tema de narcomenudeo, pues de acuerdo con las cifras que emite Fiscalía, el 90 por ciento de los casos, tienen que ver con el ajuste de cuentas.

Colonias en la mira. Según el mapa que mostró Salas González, fueron colonias como: Nuevo Triunfo, Portal del Real I Etapa XI, Residencial Robinson, Obrera, Lealtad II, Toribio Ortega, Aires del Sur y Praderas. Es importante destacar que, hasta el sábado, se tenía el registro de los dos presuntos responsables detenidos.

De estas 11 víctimas, ocho fueron hombres y tres mujeres. Cuatro de estas personas que perdieron la vida, fueron asesinadas desde la vivienda; dos en una brecha; dos en hospital y los restantes en lote baldío, carretera y vía pública.

Es así que en lo que va del año, suman 67 homicidios en la capital. 36 durante enero, 20 en febrero y los once que lleva este mes.

Fue así que ante los números que presentan las autoridades conjuntas en seguridad cada Mesa Regional, se plantean nuevas estrategias para la contención de estos eventos desafortunados para las familias capitalinas. El director de la DSPM hizo el anuncio del Operativo Verano Seguro, en el que se reforzará la estrategia sobre todo en el Distrito Morelos (sur- oriente) con la intención de incrementar de 150 a 200 el número de policías municipales, que, la propia Guardia Nacional y SEDENA, también colaboran con elementos.