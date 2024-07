Tinder usará inteligencia artificial para elegir tus mejores fotos y conseguirte un match

Si ya te cansaste de no tener suerte en el amor ni siquiera en Tinder, no te rindas, pues la aplicación quiere mejorar la experiencia con el uso de la inteligencia artificial.

La idea es que la inteligencia artificial ayude a las personas a mejorar su perfil en Tinder, basándose en el análisis de datos y tendencias.

Con esto se mejoraría la tasa de “matches” que tendría cada persona, sin la necesidad de que esta tenga que estar adivinando qué es lo que esta haciendo mal.

Otorgando soluciones que en teoría, simplificarían varios pasos y darían resultados de manera inmediata.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial en Tinder?

Para usar la inteligencia artificial de Tinder, lo único que tienes que hacer es tomarte una foto y dejar que el software la analice.

Una vez hecho esto, la Tinder te pedirá permiso para acceder a toda tu galería de fotos para que la inteligencia artificial analice también esas imágenes.

Finalmente el programa te mostrará las fotos que son más adecuadas para que las subas a tu perfil, mismas que mostrarán tu mejor perfil y resaltarán tus atributos físicos.

Ya será decisión de cada usuario el publicar las fotos que te presentó la inteligencia artificial o usar otras.

¿Cuándo estará disponible la inteligencia artificial en Tinder?

Si bien Tinder ya presentó oficialmente su sistema de inteligencia artificial en su aplicación, está aún no está disponible.

Tinder no mencionó exactamente la fecha en que esta integración de inteligencia artificial llegará a todos sus usuarios, solo se limitó a mencionar que se desplegará de manera paulatina.

Aunque afirmaron que llegará a 190 países, incluido México, con lo que se espera tener cobertura total en los próximos meses.

Hay que mencionar que la aplicación de citas ya usa la inteligencia artificial, pero de una manera tangencial no tan directa.

Regulando las interacciones con los matches y Tinder en general, como una manera de darle más seguridad a los usuarios y no se sientan agredidos a la hora de usar el servicio.

Con información de SDP