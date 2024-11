Igual que en la vida real: Se disfrazaron de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu y hasta juntos andaban. Aquí el video.

Christian Nodal- de 25 años de edad- y Ángela Aguilar – de 21 años de edad-dieron de que hablar nuevamente.

Sin embargo, en esta ocasión no fue por alguna declaración de Cazzu- de 30 años de edad-, sino por inspirar un disfraz de Halloween.

Esto porque una pareja de amigos decidió disfrazarse de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, respectivamente.

Así es, en Halloween le rindieron homenaje a ngela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, quienes no dejan de ser el foco de atención de las redes sociales.

Se disfrazan de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu; ya son virales en redes por andar juntos

A través de la red social TikTok, la usuaria @jetzagonzalez compartió un curioso video de tres amigos que se disfrazaron de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu.

En dicha grabación aparecen unos jóvenes portando vestimentas similares a la de los mencionados cantantes.

Quien va caracterizado como Christian Nodal va en medio de Ángela Aguilar y Cazzu. Los tres sonríen muy tranquilos por la calle mientras llaman la atención de la gente.

Con un acumulado de 7.7 millones de visualizaciones en TikTok, el video de los que se disfrazaron de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, se ha viralizado.

Generando miles de comentarios por parte de los usuarios que no creen que se haya captado a alguien vestido de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu.

Especialmente, por el cruce de declaraciones que se ha dado recientemente entre Cazzu y Christian Nodal sobre su relación sentimental.

Disfraz de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu desata reacción en redes

En TikTok y las redes donde se ha difundido el video de los amigos que se disfrazaron de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, se han generado diversas reacciones.

Para algunos se trata del mejor disfraz de este Halloween. Incluso los usuarios señalan que por un momento pensaron que si eran los polémicos cantantes.

“Se merecen todos lo likes del mundo, tuvieron creatividad, se la rifaron” o “el mejor que vi hasta ahora”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Con información de SDP