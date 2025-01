Se desata polémica en China por una empresa que obligó a sus empleados a comer fuego

Una empresa china generó controversia en las redes sociales, después de que una internauta publicara imágenes de una «actividad inaceptable de formación de equipos» en la que se obligó a los empleados a comer fuego para supuestamente ayudarlos a vencer sus miedos y demostrar confianza, informó este miércoles South China Morning Post (SCMP).

Team-building gone too far? A Chinese firm is under fire for forcing staff to swallow flames as a 'confidence booster.' 💥 Critics call it dangerous and unethical. What do you think?https://t.co/UxA5iqKfcl pic.twitter.com/MNL9Vrr9RC

— Spotlight on China (@spotlightoncn) January 8, 2025