Revelan video de cómo la bala de un francotirador pasa a través de una computadora y abate a un asaltante de bancos

La Policía de Florida ha revelado imágenes del momento en el que un francotirador liquida a un sospechoso que mantenía a dos rehenes dentro de un banco.

La situación tuvo lugar el 6 de febrero, cuando un hombre de 36 años intentó robar una sucursal del Bank of America, en la ciudad de Fort Myers, tomando como rehenes a dos personas en el interior de la oficina.

El sospechoso, que afirmó tener un explosivo, utilizó a los rehenes como escudos humanos mientras un negociador le persuadía para que se rindiera. En las imágenes difundidas por las autoridades se puede ver cómo los agentes del SWAT estaban en posición frente a las puertas del banco, mientras un francotirador se preparaba para dar de baja al atacante.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

GRAPHIC:

SWAT Sniper places a shot through a computer monitor into the forehead of a suspect holding 2 hostages at knifepoint in a Florida bank. pic.twitter.com/nkR2SXmpdy

— FUNKER530 (@FunkerActual) June 9, 2024