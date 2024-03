¿Por Checo Pérez o Max Verstappen? Christian Horner ‘coquetea’ con Carlos Sainz, némesis de Red Bull

Solo un piloto ha derrotado a Max Verstappen o Red Bull en las últimas 26 carreras: Carlos Sainz, en Singapur y en Australia. Un expiloto de la academia Red Bull, y compañero de Max en 2015, donde sumó menos puntos, pero le superó en clasificación los sábados.

Basándonos en una actuación como esa, no se puede descartar ninguna posibilidadChristian Horner

Y Horner lo sabe, como lo sabe Marko pese a su habitual discurso humillante con quien se va: no debieron dejarle marchar. Igual hasta está pensando lo mismo Fred Vasseur.

«Basándonos en una actuación como esa, no se puede descartar ninguna posibilidad», afirmó Horner sobre Sainz en Australia, diciendo directamente que es su némesis, su venganza.

«Queremos tener la mejor pareja de pilotos, y a veces hay que mirar fuera. La carrera de hoy la ha ganado un piloto desempleado, por lo que el mercado es razonablemente fluido», que en el diccionario de la F1 significa muchas cosas, desde un aviso a Checo hasta un subidón para Sainz.

El caso es que otras voces, como la del veterano Ralf Bach, periodista alemán con más de tres décadas en el ‘paddock’ de la F1 y habitual ‘insider’ del campeonato, asegura que el elegido es Alonso, desde luego siempre deseado por Horner (le ha intentado fichar en varias ocasiones), que las conversaciones están muy avanzadas y casi que el acuerdo está hecho. Otro español en la ensalada de aspirantes al asiento.

¿Infravalorado?

Desde luego en el paddock nadie duda de la valía de Sainz, precisamente por lo visto en carrera. No está supervalorado por el lobby británico de prensa, pero desde luego sí por quien cuenta, los jefes de equipo y los compañeros.

«¿Infravalorado? Creo que todo el mundo conoce el valor de Carlos en el paddock. Es uno de los pilotos mejor valorados del paddock», reconoce su compañero en Ferrari, al que supera este año ampliamente aunque no en puntos, ya que ha corrido una carrera menos.

«Y ha sido extremadamente fuerte varias veces. Así que no creo que esté subestimado, creo que todo el mundo sabe lo que vale Carlos. Y por eso he dicho muchas veces que no estoy demasiado preocupado por su futuro, porque estoy seguro que muchos, muchos jefes de equipo están… Él no lo dice, ¡pero seguro que están hablando con él!», dijo el monegasco, segundo ayer en el apoteósico doblete de Ferrari.

A su lado, Lando Norris también se sonreía. «Creo que las personas que lo conocen saben lo que es capaz de hacer, conocen su nivel de esfuerzo, su concentración y dedicación para querer ser uno de los mejores, exactamente como lo ha demostrado hoy y durante las últimas semanas».

«Estoy seguro de que hay muchos pilotos que probablemente no se habrían esforzado tanto y no habrían dedicado tanto tiempo y esfuerzo a intentar recuperarse y volver al coche de carreras. Y creo que ese es sólo un ejemplo», asegura su excompañero en McLaren.

«Pero para las personas que saben lo que es capaz de hacer, nunca dirían que está subestimado. Y sí, por supuesto, los resultados siempre son un punto a mostrar y la gente de afuera simplemente juzga las cosas por lo que ves en la televisión. Pero cuando has trabajado con él, cuando sabes lo que es capaz de hacer, y cuando las cosas encajan, encajan muy bien y tiene actuaciones como las de este fin de semana. Y yo diría que durante todo el año ha demostrado estar un paso adelante respecto de lo que fue el año pasado. Sí, eres tonto si lo subestimas».