«Pez del juicio final» es visto por segunda vez este año en costas de California

El cadáver de un pez remo fue encontrado la semana pasada en una playa de San Diego (California, EE.UU.). El hallazgo se produce después de un hecho similar en la cercana playa de La Jolla en agosto pasado, y corresponde al 21.º avistamiento en costas californianas desde 1901 de este excepcional animal, que habita las profundidades del océano y en raras ocasiones aparece en presencia del ser humano.

Look what decided to make another appearance! 🌊 Last week, another #oarfish washed up on Grandview Beach in Encinitas and was spotted by Scripps Oceanography PhD candidate Alison Laferriere. This cool creature measures roughly 9 to 10 feet long. pic.twitter.com/gJjc9BBLwc

— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) November 13, 2024