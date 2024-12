Perro callejero enfrenta a ladrones y evita robo a una gasolinera

Un perro callejero se convirtió en héroe en Colombia luego de defender a una empleada de una estación de gasolina esta semana en Bogotá que fue atacada por delincuentes armados. En la noche del pasado lunes, mientras cumplía su turno, la mujer fue sorprendida por dos hombres que descendieron de dos motocicletas. Intentó correr, pero cayó al suelo, donde fue amenazada con cuchillos.

Los demás clientes que estaban en ese momento decidieron huir. Mientras tanto, el perro, que descansaba a lado del surtidor de combustible, vio lo que sucedía y corrió a desafiar a los ladrones e intentó alejarlos con sus ladridos e incluso se lanzó sobre uno de ellos. La escena fue registrada por una cámara de seguridad de la gasolinera.

Su insistencia hizo que los asaltantes desistieran. Finalmente, no lograron su cometido y se escaparon. Sin embargo, uno de ellos alcanzó a herir con un cuchillo al osado can en el lomo. Según información de medios locales, al parecer se trató de un corte superficial. Si bien se desconoce su estado de salud, se presume que su vida no corre peligro. En otro video que circula en redes sociales, se ve a una persona acariciar al animal, que luce bien, y se escucha a la empleada atacada prometiendo que le va a comprar comida en gesto de agradecimiento.