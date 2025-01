Perrito policía pierde aguinaldo por dormir en el trabajo y orinar en su comedero

Fu Zai, el primer perro policía corgi de China, ha recibido su primera amonestación laboral. Pese al arduo trabajo a lo largo de 2024, que comenzó en enero en calidad del detector de explosivos en reserva, muchos creen que fue blanco de una injusticia por parte de sus jefes, al retirarle parte de su ‘bono’ de fin de año.

Its stubby legs, wide grin, and wagging tail have made Fuzai, China’s first corgi police dog, a social media sensation since his debut in March 2024. Fuzai's rise to fame offers a lighthearted contrast to the typically stern image of police dogs. pic.twitter.com/bvdiSZ2Y9n

