Netflix cancela otra de sus series tras el estrepitoso fracaso de la temporada 2

Rob Lowe y su hijo John Owen Lowe protagonizan esta comedia que no tendrá una tercera entrega

Después de dos temporadas, Netflix ha decidido cancelar Inestable, la serie comedia protagonizada por Rob Lowe y su hijo John Owen Lowe. El joven Lowe fue elegido para dar vida al hijo socialmente tímido de un exitoso e inestable CEO de una empresa biotecnológica que acepta un trabajo en las instalaciones de investigación de su padre para evitar que se descontrole después de la muerte de su esposa.

La noticia no viene de imprevisto ya que la temporada 2 se estrenó este pasado agosto de 2024 y, en su primer fin de semana, no logró entrar en el Top 10 de la plataforma, con menos de 1,4 millones de visitas. Las cosas no mejoraron en su primera semana completa, con menos de 1,3 millones de espectadores viendo solo la temporada 2. Por lo que se convirtió en un estrepitoso fracaso.

Los ejecutivos de Netflix valoran mucho más las visualizaciones por encima del coste cuando considerar si renovar o no una serie, un modelo que ha visto a más de una joya ser cancelada mucho antes de tiempo, como es el caso reciente de Kaos.

Inestable también contó en su temporada 2 con Sian Clifford, Aaron Branch, Rachel Marsh y Emma Ferreria y experimentó cierta agitación antes de su regreso este año, ya que fue una de las muchas series retrasadas debido a las huelgas dobles de Hollywood de 2023.

Netflix y las series de comedia no es que se lleven muy bien. Esta ficción se une a las ya canceladas The Ranch, Descolocados, o las más reciente Aquellos maravillosos 90, la secuela de la mítica Aquellos maravillosos 70.