Netflix anuncia subidas de precios en varios mercados. Lo hace tras superar los 300 millones de suscriptores

Los usuarios de Netflix en algunos países deberán pagar más en su próximo ciclo de facturación. El gigante del streaming ha anunciado que actualizará las tarifas de la mayoría de sus planes en Estados Unidos, Canadá, Portugal y Argentina. Hace relativamente poco tiempo, en octubre de 2024, asistimos a un aumento de precios que alcanzó a España e Italia.

El aviso se hace público en el mismo momento que la compañía estadounidense cierra un 2024 caracterizado por varios récords. No solo ha obtenido la mayor ganancia trimestral de su historia, sino que también ha añadido 18,9 millones de suscriptores en el cuatro trimestre, lo que le ha permitido superar los 300 millones de usuarios de pago a nivel global.

Los nuevos precios de Netflix

Si estás leyendo este artículo desde España, no tienes de qué preocuparte. Las tarifas de tus planes no cambiarán, al menos de momento. Ahora bien, los usuarios de cuatro mercados sí tendrán que actualizar sus presupuestos de entretenimiento. Los nuevos precios para Canadá, Portugal y Argentina todavía no se han publicado, pero ya sabemos los de Estados Unidos.

https://geo.dailymotion.com/player/xbl2m.html?mute=true

«A medida que continuamos invirtiendo en programación y entregando más valor a nuestros miembros, ocasionalmente les pediremos a nuestros miembros que paguen un poco más para que podamos reinvertir para mejorar aún más Netflix», ha dicho la compañía en su último informe trimestral para inversores. Pese a sus buenos resultados, los ajustes de tarifas continúan.

plan precio anterior en EEUU precio nuevo en EEUU Estándar con anuncios 6,99 dólares al mes 7,99 dólares al mes Estándar 15,49 dólares al mes 17,99 dólares al mes Premium 22,99 dólares al mes 24,99 dólares al mes

El beneficio de Netflix alcanzó los 10.247 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, un 16% más que el mismo trimestre del año anterior. Se trata de la mayor ganancia registrada por la compañía desde finales de 2021, cuando transformaba su método para medir audiencias en medio del éxito de ‘El juego del calamar’. Pues bien, se avecinan otros cambios internos.

En Xataka

Vuelve ‘Separación’ a Apple TV+. Su tortuosa producción durante tres años augura malos tiempos para las series de autor

Netflix dejará de publicar cuántos usuarios tiene. De hecho, esta es la última vez que hace pública esta métrica. ¿El motivo? Según la dirección de la compañía, buscan que los inversores se centren en aspectos como las ventas y las ganancias, independientemente del número de usuarios que pagan para utilizar el servicio. Así que ya no sabremos de manera oficial la cantidad el número de suscriptores.