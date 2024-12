Mujer encerró a su pareja en una maleta y grabó todo mientras moría asfixiado; la condenan a cadena perpetua

Sarah Boone, de 47 años, fue condenada a cadena perpetua el lunes por la muerte de su pareja, Jorge Torres Jr., de 42 años, quien murió asfixiado después de ser encerrado por ella en una maleta en 2020. La sentencia fue emitida en un tribunal de Orlando tras su condena en octubre por asesinato en segundo grado.

El caso captó gran atención debido a las pruebas presentadas durante el juicio. Los fiscales mostraron videos grabados por Boone en los que se escucha a Torres suplicando ayuda y diciendo que no podía respirar, mientras Boone lo burlaba con frases como: “Eso te pasa” y “Eso siento yo cuando me engañas”, informó el portal New York Post.

Información tomada de El Imparcial